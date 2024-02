Feira dos Ipês retorna em Três Lagoas neste sábado

Os três-lagoenses vão poder contar um opção de lazer neste sábado com o retorno da feira dos Ipês. Todos podem prestigiar, cerca de v20 feirantes estarão no local comercializando produtos.

A Feira dos Ipês acontecerá todos os sábados das 17h às 22h por dois meses, mas ainda em caráter experimenal. Entre os produtos comercializados, estão artesanatos e comidas típicas. A feria acontece na Praça dos Ipês, entre as Ruas Ana Queiroz Dutra, Nicola Gualhardi e Caetano Bruschi; Bairro Ipê 4.

A realização é uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Ipês.

