Feira de Adoção da Amicats busca lares para gatos resgatados em Campo Grande no próximo sábado (13)

ONG que acolhe mais de 400 animais enfrenta dificuldades financeiras e pede apoio da população para continuar salvando vidas

Eles já conheceram o abandono, a fome, o medo e, em muitos casos, a dor dos maus-tratos. Agora, depois de receberem cuidados, proteção e uma nova chance, 16 gatos resgatados pela ONG Amicats estão prontos para escrever um novo capítulo de suas histórias: encontrar uma família.

A oportunidade será neste sábado, 13 de junho, durante a Feira de Adoção promovida pela entidade, na Cobasi da Avenida Afonso Pena, das 12h às 17h30. Ao todo, estarão disponíveis para adoção quatro gatos adultos castrados e 12 filhotes já vermifugados, todos aguardando por um lar seguro e cheio de carinho.

Mais do que uma simples adoção, cada encontro representa uma transformação de vida. Para os animais, significa deixar para trás o abrigo e iniciar uma jornada cercada de afeto. Para os adotantes, a chance de ganhar um companheiro fiel e retribuir em amor tudo o que esses animais têm para oferecer.

Uma rede de proteção que precisa de ajuda

Por trás de cada gato resgatado existe uma história de dedicação e luta. Atualmente, a Amicats acolhe mais de 400 gatos, muitos deles com problemas de saúde, necessidades especiais e sequelas emocionais causadas pelo abandono e pelos maus-tratos.

Com a chegada dos dias mais frios, os desafios aumentam. A demanda por alimentos, medicamentos, areia sanitária, jornais, cobertores e caminhas cresce significativamente, pressionando ainda mais o orçamento da instituição, que atravessa um momento delicado financeiramente.

A presidente da ONG, Ana Cristina Castro, destaca que a adoção é uma das formas mais importantes de ajudar o trabalho desenvolvido pela entidade.

“Cada adoção representa uma vida transformada e uma vaga aberta para que possamos resgatar outro animal em situação de risco. Hoje enfrentamos muitas dificuldades para manter mais de 400 gatos acolhidos, principalmente neste período de frio, quando aumentam os gastos com alimentação, medicamentos e itens para garantir conforto aos animais. Precisamos muito do apoio da população. Quem não puder adotar pode contribuir com doações e ajudar a manter essa corrente de cuidado e proteção”, afirma.

Adoção responsável

Todos os animais serão adotados mediante entrevista e aprovação da equipe responsável, garantindo que cada gato encontre um ambiente adequado e seguro.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência, possuir renda compatível com os custos de manutenção do animal e residir em imóvel seguro, sem acesso à rua. Também será necessário apresentar fotos ou vídeos do local, concordar com o acompanhamento pós-adoção e estar ciente das exigências de vacinação e castração.

Os adotantes deverão levar uma caixa de transporte adequada ou adquiri-la no local. Por segurança, nenhum animal será liberado sem o equipamento.

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Como ajudar

Além da adoção, a população pode colaborar com doações financeiras, alimentos, medicamentos, jornais, cobertores, caminhas e outros itens essenciais para os cuidados diários dos animais.

As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando o CNPJ 27.806.981/0001-15. Quem desejar acompanhar o trabalho da entidade e conhecer outras formas de ajudar pode acessar o perfil da ONG nas redes sociais pelo Instagram @ongamicats.

Serviço

Feira de Adoção Amicats

Data: 13 de junho

Horário: das 12h às 17h30

Local: Cobasi – Avenida Afonso Pena, 3665

Adotar é muito mais do que levar um animal para casa. É oferecer uma segunda chance a quem nunca deixou de acreditar que o amor ainda pode chegar.

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