Estrada do 21: MS-345 que liga Bonito a Anastácio está com a pavimentação asfáltica 100% concluída

Seguem em andamento os serviços complementares de drenagem.

São cerca de 100 quilômetros no trecho entre as duas cidades. Para quem parte de Campo Grande rumo a Bonito, a nova rodovia de asfalto encurta a viagem em 80 quilômetros pela BR-262, considerando 40 da ida e 40 da volta, na comparação com o caminho mais utilizado hoje em dia, pela BR-060. Para pavimentar o trecho, dividido em 4 lotes, o Governo do Estado investiu mais de R$ 368 milhões.

A estrada foi projetada com dispositivos de mitigação de colisões entre veículos e animais silvestres, dentro dos preceitos do programa Estrada Viva da Agesul. No trecho já foram instaladas 46 passagens inferiores de fauna e estão previstas, ainda para 2024, a colocação de sonorizadores, placas lúdicas e tela condutora de fauna. O projeto para esta fase está aprovado e em fase de licitação.

Ações do Estrada Viva previstas no projeto para serem executadas em 2024/2026: cercamento, placas lúdicas, placas de sinalização, campanha de sensibilização de motoristas, monitoramento permanente e monitoramento de eficiência.

O Estrada Viva já monitora 22 trechos de 19 rodovias de Mato Grosso do Sul, a maioria delas em municípios da Serra da Bodoquena.

Outro investimento na malha rodoviária de Bonito é a pavimentação da Rodovia do Turismo, uma estrada vicinal de 10 quilômetros que também conta com uma ciclovia neste trajeto. Ela liga o centro da cidade aos balneários do Rio Formoso, como o Ecopark, Porto da Ilha, Balneário do Sol e ainda dá acesso a Estrada do Quati que liga a diversos pontos turísticos da região. A obra recebeu R$ 42,6 milhões de investimentos do Estado.

O projeto de uma ponte de aço e concreto sem apoio dentro do Rio Formoso está em processo de licitação. Os apoios serão nas cabeceiras, não causando impactos ao meio ambiente e nem ao Formoso.

“Essa rodovia era uma antiga reivindicação do trade turístico e de moradores, que enxergam na pavimentação asfáltica, assim como o Governo do Estado, uma oportunidade de impulsionar a economia da região. Um investimento robusto que beneficia não só o turismo de Bonito, mas também a pecuária de Aquidauana e Anastácio, desenvolvendo a região como um todo, do turismo aos negócios”, explica o secretário Helio Peluffo (Seilog).

