Escola técnica e assinatura de convênios levam qualificação profissional para Bataguassu e região

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a prefeitura de Bataguassu, viabilizou a construção de uma escola técnica para atender a população das cidades de Bataguassu, Anaurilândia e Santa Rita do Pardo.

A iniciativa é um marco no desenvolvimento educacional e industrial da região e vai oferecer, de graça, cursos profissionalizantes, palestras e outros eventos para trabalhadores e estudantes. A Escola Técnica do Centro Educacional Juventude do Amanhã será inaugurada nesta sexta-feira (30/5), às 10h (horário de MS), na Av. Frei Luís, 533, no Residencial Modelo I.

A obra, no valor de R$ 2 milhões, foi custeada com recursos de uma ação civil pública movida pelo MPT contra uma indústria alimentícia da região, que foi condenada pela Justiça do Trabalho por irregularidades no controle da jornada de trabalho dos funcionários.

O juiz titular da Vara do Trabalho de Bataguassu, Antonio Arraes Branco Avelino, explica que via muitos jovens da região sem perspectiva de futuro e que idealizou a construção de uma escola técnica para oferecer qualificação profissional para jovens e adultos, destinando o valor correspondente à multa por descumprimento de obrigações trabalhistas para a construção da unidade educacional.

O prédio foi construído em um terreno de 4.800 m² e conta com dois andares, quatro salas de aula para cursos profissionalizantes, oficina de mecânica, oficina de tornearia industrial, quiosque para cursos de pedreiros, depósito e garagem para caminhão.

Rede de apoio



Outra iniciativa da Justiça do Trabalho é a assinatura de convênios envolvendo instituições filantrópicas, empresas locais, prefeitura e a OAB para realizar o acolhimento de trabalhadores resgatados em situação análoga à de escravo.

O juiz Antonio Arraes explica que é comum as pessoas resgatadas nas operações não terem para onde ir, por isso, as entidades assistenciais vão recebe-las, oferecendo moradia provisória, enquanto as empresas vão ofertar emprego e a OAB assistência jurídica.

A escola técnica também vai destinar algumas vagas de qualificação profissional para os assistidos do programa. Os convênios serão assinados na próxima sexta-feira (30/5), às 9h (horário de MS), na Vara do Trabalho de Bataguassu, que fica na Av. Frei Luís, 533.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram