Paralamas do Sucesso celebra 40 anos de carreira com show em Campo Grande

Banda ícone do rock nacional retorna à Capital com repertório de 33 sucessos e estrutura especial com mesas, bistrôs e área VIP open bar

Uma das bandas mais emblemáticas do rock brasileiro está de volta a Campo Grande. Os Paralamas do Sucesso desembarcam na Capital para celebrar seus 40 anos de carreira com um show que promete marcar época.

Com mais de quatro décadas de estrada, 31 discos lançados e clássicos que atravessam gerações, Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone mantêm a formação original e continuam lotando shows por onde passam. Na última vez que se apresentaram em Campo Grande, os ingressos se esgotaram com dois meses de antecedência.

O repertório da nova turnê, que estreia no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31 de maio de 2025, é composto por 33 faixas que marcaram a história da música brasileira com hits como “Óculos”, “Alagados” e “Vital e Sua Moto”.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no stand físico no Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site.

Informações também estão disponíveis pelo WhatsApp (67) 9 9296-6565, de segunda a sábado, das 13h às 19h. A classificação etária é de 18 anos. A realização é da Pedro Silva Promoções & Jamelão.

