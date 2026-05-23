Em salas do “Todos em Ação” Funsat encaminha vagas de emprego e fornece cortes de cabelo

A manhã do sábado (23), foi de muitos atendimentos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), na participação da pasta no “Todos em Ação”. Mutirão da Prefeitura de Campo Grande, que aconteceu, desta vez, no bairro Tarumã, dentro da Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira (Rua Delamare, n°42), das 8h as 12h.

No local, na sala 7, a Fundação levou à população cortes de cabelo gratuitos, em uma atividade de alunos do Curso de Barbeiro, realizado no Polo Moreninhas do órgão. Enquanto, na sala 8, o Emprega CG levou ao público, opções do painel de vagas da segunda-feira (25), em uma emissão antecipada das “Cartas de Encaminhamento”. Ao todo, 140 pessoas foram incluídas na contribuição da intermediação da Funsat e da Escola Funsat no mutirão.

Aluno da capacitação, iniciada em 4 de maio no Polo Moreninhas, com formatura prevista para a segunda semana de junho, Jonas Pimentel (34 anos), foi voluntário no “Todos em Ação” do Jardim Tarumã. “Muito bom o conteúdo do curso, que realmente prepara a gente para o Mercado de Trabalho. Em um mês, realmente, a capacitação pode mudar uma vida. Por isso, foi bem gratificante participar de um mutirão assim. Inclusive, pretendo estar mais vezes em ações deste projeto da Prefeitura”, destacou o morador do Jardim Bálsamo.

Beneficiado com a oferta, Bruno Ferreira (32 anos), cortou o cabelo e ainda foi atrás de outros serviços no mutirão. “Deu tudo certo, ótimo atendimento e foi gratuito, o que também é muito bom. Além desta oportunidade vou aproveitar o exame de vista, a chance de inscrição na EMHA (Agência Municipal de Habitação) e, se der tempo, obter orientações sobre o título de eleitor. Um grande acerto da Prefeitura reunir várias soluções no mesmo lugar”, elogiou o morador do Tarumã, que é pedreiro.

Do mesmo bairro, com residência próxima de onde ocorreu a ação, Danilo Albuquerque (42 anos) foi com o filho Miguel conferir o corte de cabelo, assim como outras opções na visita de dezenas de parceiros da Prefeitura de Campo Grande na sua região.

“Pra nós ajuda muito, não só pelo mutirão, mas porque traz o Poder Público para uma área que passa a ganhar mais atenção. Um dos benefícios do projeto é esse, por isso espero que outras coisas melhorem depois da manhã deste sábado”, relatou o cidadão que almeja uma pontualidade maior na linha de ônibus do bairro e mais acesso da cobertura de dentistas do posto de saúde da comunidade.

Segunda-feira com agenda certa!!!

Para quem foi até o itinerante da Agência de Empregos da Funsat, a boa notícia ficou pelo agendamento de entrevistas com contratantes já para a manhã da segunda-feira, 25 de maio. Em consultas rápidas ao Painel de Intermediação, seguida da atualização de cadastros no sistema, candidatos tiveram acesso a um encaminhamento, sem precisar ir ao Centro, ou ao Polo Moreninhas Funsat.

“Sou do Jardim Ouro Preto, e fazia alguns meses já que a Fundação não vinha na nossa proximidade. Daqui até a sede na Rua 14 de Julho é bem longe, portante ajuda muito essa presença deles no Todos em Ação. Seja para as vagas que já tenho experiência, ou as que possam dar uma chance para aprender, o mais importante é voltar logo a registrar a Carteira de Trabalho (CTPS)”, mencionou Luciana Rodrigues do Nascimento (45 anos), senha 5 deste Emprega CG, que concorreu no anúncio de auxiliar de limpeza.

Para Bruna Maura Nascimento (20 anos), o “Todos em Ação” foi de emprego novo. “Já entrei em contato e há grande possibilidade da contratação. Se tudo funcionar direito, na segunda-feira a entrevista confirmará isso”, falou a candidata que estava para ir na Funsat há dois meses e encontrou a Fundação no itinerante.

O horário de funcionamento da Agência de Empregos da pasta é das 7h às 13h, de segunda-feira à sexta-feira, nas duas unidades, no Centro e nas Moreninhas. Para acompanhar mais dicas da intermediação, acesse no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook a referência é o “Funsatcampograndems”.

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