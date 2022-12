Em Dourados, prazo para recadastramento de idosos no transporte coletivo é prorrogado

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, decidiu prorrogar o período de recadastramento para pessoas a partir de 60 anos que possuem gratuidade no transporte público coletivo. Segundo publicado no Diário Oficial, o prazo, que terminaria em 30 de dezembro, agora vai até 31 de janeiro de 2023.

Os idosos que possuem o benefício da gratuidade, devem comparecer à Central do Passe, localizada no Terminal Rodoviário de Dourados, com os documentos originais: RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência (conta de energia ou telefone do mês atual no nome do idoso, ou declaração assinada no nome do proprietário do imóvel com cópia do RG do proprietário).

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. No entanto, é preciso fazer pré-agendamento por meio do telefone da Central do Passe (67)3424-8652.