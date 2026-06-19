Elefanta Baby cruza Mato Grosso do Sul rumo a santuário após decisão da Justiça

Animal de 32 anos deixou o Beto Carrero World após decisão judicial e seguirá para o Santuário dos Elefantes Brasil, em Chapada dos Guimarães

Após a Justiça de Santa Catarina determinar a transferência da elefanta asiática Baby, o animal passará por Mato Grosso do Sul e deverá fazer uma parada por volta das 15h em um posto de combustíveis próximo a Jaraguari.

Por determinação judicial, Baby deixou o Beto Carrero World, em Penha (SC), e segue para o Santuário dos Elefantes Brasil, localizado em Chapada dos Guimarães (MT). O juiz estipulou prazo de até 60 dias para o cumprimento da sentença.

Visando garantir a saúde do animal, o magistrado solicitou exames que comprovassem que a elefanta estava em condições de enfrentar a viagem.

A sentença foi proferida pelo juiz Braida de Moraes nesta terça-feira (2), ao acatar ação civil pública movida pela ONG Princípio Animal. O magistrado também indeferiu o pedido do parque, que pretendia transferir o mamífero para o Animália Park, em Cotia (SP).

Na decisão, o juiz argumentou que, no Animália Park, o animal permaneceria exposto ao público, o que poderia prejudicar seu bem-estar, uma vez que Baby não mantém contato com visitantes desde 2024. Naquele mesmo ano, o parque anunciou o encerramento das atividades do zoológico onde a elefanta viveu por mais de três décadas.

Baby tem aproximadamente 32 anos e passou a maior parte da vida em cativeiro. Além da transferência, a J.B. World Entretenimentos S.A., proprietária do Beto Carrero World, foi condenada a pagar ao santuário o equivalente a cinco salários mínimos mensais pelo período de um ano, contados a partir da chegada da elefanta ao novo destino.

O recurso será utilizado para custear alimentação, tratamento e outras intervenções que Baby venha a necessitar.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a adaptação da elefanta ao novo espaço será gradual, com monitoramento dos riscos que a mudança de ambiente pode causar ao bem-estar emocional do animal.

Por meio de nota, o santuário manifestou alegria em receber a nova moradora.

“Agora, nosso foco é garantir que a transferência ocorra com segurança, cuidado técnico e tranquilidade, respeitando o tempo e as necessidades de Baby.”

A ONG Princípio Animal também comemorou a sentença e afirmou que o juiz reconheceu que a elefanta “é um ser vivo individual, com história própria, dignidade e interesses que devem prevalecer sobre a lógica da exibição e do mercado”.

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