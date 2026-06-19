Homem vai preso após série de ameaças a ex e descumprimento de medida protetiva em Campo Grande

Investigado é suspeito de descumprir medida protetiva e ameaçar incendiar a casa onde a vítima estava com os filhos

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (19), em Campo Grande, após ser alvo de uma investigação por ameaças contra a ex-companheira e descumprimento de medida protetiva. A decisão foi determinada pela Justiça diante da gravidade das denúncias e da continuidade das intimidações.

A prisão ocorreu no bairro Caiobá e foi realizada por policiais da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O mandado foi expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Segundo a investigação, a vítima procurou ajuda após receber mensagens ameaçadoras. Em uma delas, o suspeito teria afirmado que colocaria fogo na residência onde ela estava com os filhos menores.

Os relatos apontam ainda que o homem já havia ido anteriormente ao imóvel para reforçar as ameaças. Na ocasião, familiares e vizinhos intervieram para evitar que a situação se agravasse.

A mulher já contava com uma medida protetiva de urgência em vigor. Diante dos indícios de descumprimento da ordem judicial e da repetição das ameaças, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, pedido posteriormente autorizado pela Justiça.

Após ser localizado, o homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

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