Resíduos verdes começam a ser recolhidos por “Ecoponto” em Ponta Porã

O Ecoponto começou a operar em Ponta Porã para recolhimento de resíduos verdes. A iniciativa visa promover a preservação do meio ambiente, reciclagem e sustentabilidade.

São recebidos apenas resíduos verdes, como sobras de poda e jardinagem, restos de capina e roçada, galhos e troncos de árvores. No local não serão recebidos outros tipos de resíduos.

Os horários de atendimento são de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 horas às 11 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas. A coleta regular de lixo não leva este tipo de resíduo, pois, pode provocar danos à máquina.

O composto desses resíduos verdes poderão ser reciclados depois de triturados como adubo verde em plantação de hortaliças (hortas orgânicas), em plantio de árvores e produção agrícola.

Quem quiser, poderá retirar o adubo verde no local, desde que não armazenem ou descartem de forma inadequada. O Ecoponto está localizado na Rua Manoel Ramos, n. 64, Bairro Jardim Nova Ponta Porã.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.