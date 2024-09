“Decisão partiu do comando da Polícia Civil”, diz Riedel durante desfile na Capital

Quebrando uma tradição, policiais civis de Mato Grosso do Sul não puderam desfilar, pela primeira vez, devido a greve por reajuste salarial durante esta semana. Em coletiva de imprensa, o governador do Estado, Eduardo Riedel, afirmou que a decisão não partiu do governo.

“Foi uma decisão do delegado-geral, de participar ou não. Não foi uma determinação do governo. Não temos a menor ação nesse sentido. Estamos em um desfile de 7 de setembro, um ato oficial, de celebração da Independência do Brasil e eles decidiram não participar, nós respeitamos”, declarou Riedel.

Segundo policiais que estavam prontos para participarem do tradicional evento, “foi passado um comunicado de que estava vedada utilização das viaturas da polícia civil no desfile de 7 de setembro por ordem superior, e que era para recolher imediatamente todas as VTRs para suas bases. Mas isso tudo sem qualquer justificativa, lembrando que é a primeira vez a PCMS não desfila no feriado”, relataram policiais à reportagem.

Conforme ainda relatos, os policias, acompanhados de crianças, já estavam em posição para entrar no desfile, quando foram surpreendidos com a nova ordem.

Após o cancelamento da participação, os policiais passaram pela Avenida Afonso Pena, em comboio, com sirenes e giroflex ligados.

Com Thays Schneider