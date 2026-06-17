Dourados tem oportunidades de qualificação em áreas que vão da beleza à tecnologia

O mercado da beleza, um dos setores que mais cresce no país, concentra parte das vagas abertas pelo Senac MS em Dourados. A unidade está com inscrições abertas para cursos de estética, maquiagem, cabeleireiro e design de sobrancelhas, além de capacitações em tecnologia, gestão, gastronomia e saúde.

Entre os cursos ofertados estão Design de Mechas e de Cor, Design de Sobrancelha, Extensão de Cílios: Fio a Fio, Técnicas de Depilação, Cabeleireiro e Maquiador, formações voltadas tanto para quem deseja ingressar no setor quanto para profissionais que buscam aperfeiçoamento e atualização.

Um dos destaques é o curso Design de Mechas e de Cor, programado para outubro, com carga horária de 36 horas e investimento de R$ 369,95 à vista ou sete parcelas de R$ 52,85. Já o curso de Extensão de Cílios: Fio a Fio, previsto para setembro, terá carga horária de 16 horas e investimento de R$ 259 à vista ou quatro parcelas de R$ 64,75.

A programação também contempla áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Em tecnologia, há vagas para Excel Avançado, Excel: do Básico ao Intermediário, Business Intelligence com Power BI e Informática Aplicada ao Meio de Trabalho. O curso de Excel Avançado, por exemplo, começa em julho e tem investimento de R$ 482 à vista ou oito parcelas de R$ 60,25.

Na área de gestão, os interessados podem se inscrever nos cursos de Assistente Administrativo, Assistente Financeiro e no Técnico em Recursos Humanos, uma das formações mais procuradas por quem busca inserção ou crescimento profissional em empresas.

A gastronomia também marca presença na programação com cursos que unem qualificação e geração de renda. Entre as opções estão Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, Comida de Boteco, Sabores do Inverno: Caldos e Cremes, Preparo de Marmitas Congeladas, Tortas Salgadas e Quiches, além dos cursos infantis Chefinhos e Lanches Doces e Chefinhos e Lanches Salgados.

No segmento da saúde, o Senac oferece cursos de Limpeza de Pele e o tradicional Técnico em Enfermagem, uma das profissões que seguem com alta demanda por mão de obra qualificada.

A unidade também disponibiliza cursos alinhados às novas tendências do mercado, como Social Media: Planejando e Gerenciando Contas em Redes Sociais e Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicações Práticas, voltados para profissionais que desejam atuar na economia digital e nas novas tecnologias.

Além disso, o setor turístico conta com o curso Turismo que Acolhe: Excelência em Hospitalidade, focado na qualificação do atendimento e na melhoria da experiência dos visitantes.

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade do Senac em Dourados ou pelo site ms.senac.br/cursos/cidade/4163. Lá, tem mais informações sobre os cursos, valores e datas de início e formas de pagamento.

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