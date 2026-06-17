Comércio de MS interrompe sequência de alta, mas segue acima dos níveis de 2025

Vendas caíram 0,9% em abril, mas acumulam crescimento de 3% no ano e mantêm desempenho superior ao registrado no mesmo período do ano passado

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul interrompeu a sequência de resultados positivos observada nos meses anteriores e registrou queda de 0,9% no volume de vendas em abril de 2026, na comparação com março. Apesar do recuo mensal, o setor continua operando em patamar superior ao de 2025 e mantém indicadores positivos no acumulado do ano.

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que as vendas cresceram 1,7% em relação a abril do ano passado, acumulam alta de 3% nos quatro primeiros meses de 2026 e avanço de 1,9% nos últimos 12 meses.

No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, peças, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, a retração foi de 2,5% frente a março. Ainda assim, o segmento acumula crescimento de 5,4% no ano e de 3,6% nos últimos 12 meses.

Segundo o economista Hudson Garcia, diretor da Agricon Consultoria, o resultado não indica uma deterioração da economia estadual, mas sim um movimento de acomodação após meses de expansão.

Ele destaca que Mato Grosso do Sul apresentou desempenho melhor que a média nacional, já que o comércio brasileiro recuou 1,5% no mesmo período. Entre as causas da desaceleração estão os juros elevados, o crédito mais restrito e o endividamento das famílias, fatores que reduzem o consumo de bens duráveis e itens dependentes de financiamento.

Apesar do resultado de abril, a expectativa é de manutenção do crescimento ao longo do ano, ainda que em ritmo mais moderado, sustentado pela renda e pelo mercado de trabalho.

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