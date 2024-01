Acidentes fatais reduzem 30% na cidade de Dourados em 2023

Em Dourados, o número de óbitos devido a acidentes de trânsito dentro da cidade caiu 30% no ano de 2023.

De acordo com a Agência Municipal de Trânsito do município, no ano passado foram registrados 28 óbitos no trânsito e em 2022 o número foi de 40 óbitos. O número é igual ao período mais crítico da pandemia de Covid-19, quando houve diminuição do tráfego e lockdown

Já em relação a 2019, ano em que a Agetran começou a coletar os dados em Dourados, foram registradas 54 mortes no trânsito, o que indica uma queda superior a 48%. Esses dados também conta com informações do Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal, Polícia Militar e Samu.

Essa redução, segundo a agência tem relação com as sinalizações horizontais e verticais, educação no trânsito e novos agentes de trânsito nas ruas.

Dourados possui a segunda maior frota de veículos de MS, atrás da capital, Campo Grande. Segundo dados do O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, há 178.956 veículos de diversos tipos em Douraods, desse total, 79.641 são carros e 37.120 motocicletas.

