Dois postos estão abertos para campanha de vacinação em Corumbá neste sábado

Neste sábado (22), a Secretaria Municipal de Saúde informou que duas salas de vacinação estão abertas para ampliar e facilitar o atendimento à população.

Das 07h às 12 horas, estarão abertas para imunização das doses disponíveis no calendário nacional de vacinação as Unidades Básicas de Saúde Walter Victório (Cravo Vermelho) e Breno de Medeiros (Popular Nova).

A iniciativa, que faz parte da campanha estadual de vacinação, vai oferecer a vacina contra a dengue para o público alvo de 10 a 14 anos e outros imunizantes do calendário nacional.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

