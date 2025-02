Carnaval chegou! Confira as interdições nas ruas durante os blocos deste fim de semana

Neste sábado (22), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito divulgou as interdições neste fim de semana devido aos bloquinhos de carnaval em Campo Grande.

A Agetran alerta os motoristas que devem ficarem atentos à sinalização provisória e a planejarem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições programadas para o Carnaval:

Bloco Cabeça Feita

Data: 21/02/2025

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária (Rua 14 de Julho com Av. Calógeras)

Bloco Grito do Evoé

Data: 21/02/2025

Horário: 20h às 23h

Local: Bar Tupy (Rua Antônio Maria Coelho, meia pista)

Bloco das Depravadas

Data: 21/02/2025 às 20h até 22/02/2025 às 14h

Local: Barão do Rio Branco com 14 de Julho, em frente ao Bar do Zé

Farofa com Dendê

Data: 21/02/2025 às 20h até 23/02/2025 às 00h

Dia 22 e 23/02/2025, a partir das 13h

Local: Esplanada Ferroviária, em frente ao Monumento Maria Fumaça (Rua Antônio Maria Coelho com Av. Ernesto Geisel)

Bloco Calcinha Molhada

Data: 22/02/2025

Horário: 08h às 23h

Local: Praça Aquidauana (entre Rua Barão do Rio Branco, Av. Ernesto Geisel, Rua Dom Aquino e Rua Aquidauana)

Bloco Arrastão Secult

Data: 23/02/2025

Horário: A partir das 14h

Local: Esplanada Ferroviária (Rua General Melo com Rua 14 de Julho)

Bloco Laricas Cultural

Data: 23/02/2025

Horário: 15h30 às 23h

Local: Orla Ferroviária (Av. Afonso Pena, Av. Noroeste e Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Morada dos Baís)

Com informações do Cemtec.

