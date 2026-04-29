Dia do Trabalhador: veja o que ‘abre e fecha’ na Capital nesta sexta-feira (1º)

O feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), altera o funcionamento do comércio e dos serviços na Capital. Enquanto atividades essenciais seguem normalmente, o comércio varejista terá restrições.

De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, o comércio não poderá convocar funcionários para trabalhar no feriado de 1º de maio. A medida vale para lojas de rua e também para estabelecimentos localizados em shopping centers. O atendimento ao público deve ser retomado normalmente no sábado (2), com o fluxo de vendas voltando ao padrão habitual.

Mesmo com as restrições no comércio, serviços considerados essenciais seguem em funcionamento, como hospitais, unidades de saúde, farmácias, segurança pública, transporte coletivo, postos de combustíveis, hotéis, bares e restaurantes. Esses setores possuem regras próprias de funcionamento e escalas específicas.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) preparou um esquema especial para o transporte coletivo durante o feriado. Na sexta-feira (1º), as linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 terão operação adaptada para atender as regiões industriais. Já as linhas 515 e 522 seguirão o plano funcional de sábado, enquanto as demais linhas operarão conforme a tabela de domingos e feriados. No sábado (2), o sistema volta a funcionar normalmente, seguindo o plano regular de sábados.

As agências bancárias não terão atendimento presencial ao público durante o feriado, retomando as atividades no próximo dia útil. Repartições públicas municipais e estaduais também permanecem fechadas na sexta-feira (1º), com retorno das atividades posteriormente.

Os serviços essenciais, como unidades de urgência e emergência, incluindo UPAs e hospitais, funcionam normalmente durante todo o feriado.

Movimento na BR-163 deve ultrapassar 265 mil veículos

A concessionária Motiva Pantanal inicia, nesta quinta-feira (30), a Operação Dia do Trabalhador ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A ação segue até segunda-feira (4), com reforço das equipes de atendimento e monitoramento do tráfego para garantir segurança e fluidez durante o período.

A expectativa é de que cerca de 265,2 mil veículos circulem pela rodovia ao longo dos dias de operação. O maior movimento está previsto para quinta-feira (30), com 68,2 mil veículos. Na sexta-feira (1º), devem passar 46,4 mil veículos, no sábado (2) a estimativa é de 40,3 mil, no domingo (3) o fluxo deve chegar a 53 mil veículos, e na segunda-feira (4), último dia da operação, são esperados 57,3 mil veículos.

Por Geane Beserra