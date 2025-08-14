Desafio Quiz sobre Carlo Acutis anima jovens de Campo Grande na semana da Canonização

Competição entre paróquias e instituições reúne conhecimento, fé e premiação especial no dia 3 de setembro

Campo Grande vai viver um momento inédito de celebração e espiritualidade. Pela primeira vez, a Capital terá uma programação especial para marcar a Canonização de Carlo Acutis, jovem beato reconhecido por sua devoção e evangelização no mundo digital, cuja cerimônia oficial será no dia 7 de setembro.

Entre as atividades, destaque para o Desafio Quiz com Carlo Acutis, que será realizado na quarta-feira, 3 de setembro, na Capela, reunindo jovens em uma noite de descontração, aprendizado e fé.

O evento vai misturar bate-papo leve e uma competição de perguntas e respostas sobre a vida de Carlo Acutis e o milagre reconhecido pela Igreja Católica — ocorrido no Brasil e fundamental para o processo de canonização. As equipes, formadas por representantes de paróquias e instituições, prometem trazer energia e entusiasmo, criando um ambiente de comunhão e celebração.

Além da experiência de troca de conhecimento, a disputa terá premiação especial: as equipes vencedoras receberão o Troféu “Carlo Acutis” e prêmios exclusivos, valorizando o esforço, a dedicação e o espírito de equipe dos participantes.

Regras de participação:

6 jogadores por equipe

Pelo menos 1 integrante com idade entre 12 e 14 anos

No máximo 2 integrantes com idade entre 18 e 20 anos

Presença de um coordenador responsável

Inscrição gratuita, com nome da equipe e paróquia ou instituição representada

Inscrições pelo QR Code da divulgação oficial ou pelo link: https://forms.gle/Mdy78sConR1kYS4z6

O Desafio Quiz integra a Semana da Canonização, que terá uma série de atividades religiosas e culturais, preparando a comunidade católica para o dia histórico em que Carlo Acutis será proclamado santo.

