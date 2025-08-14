Curso gratuito de Design Estratégico com Canva está com inscrição aberta na Capital

Curso visa capacitar jovens e adultos no uso da plataforma para criação de materiais gráficos e apresentações

A Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude) de Campo Grande abriu inscrições para o curso gratuito de Design Estratégico com Canva, que será realizado de 18 a 22 de agosto, das 18h30 às 21h30, na sede da Secretaria, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – 3º andar do Marrakech.

Com certificação de 20 horas, o curso tem como objetivo capacitar jovens e adultos no uso estratégico do Canva, uma ferramenta de design utilizada para criar apresentações, artes para redes sociais, materiais gráficos e outros conteúdos visuais. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo site da Sejuv.

