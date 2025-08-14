Agetran divulga interdições de trânsito para eventos e obras em Campo Grande

Motoristas devem ficar atentos a desvios e planejar rotas alternativas para evitar transtornos

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que diversas ruas de Campo Grande terão interdições programadas entre esta sexta-feira (15) e o dia 17 de agosto, em razão de eventos comunitários, festas religiosas, competições esportivas e obras. A agência reforça a importância de respeitar a sinalização provisória e planejar rotas alternativas para minimizar impactos no trânsito.

Entre as interdições estão:

15/08

● Campeonato do Pedrinha: Rua das Argolas, entre Rua Cataguases e Rua Jandaíra, das 17h às 23h.

● Festa Agostina: Rua Nova Europa, entre Rua dos Pampas e Travessa Urubatan, das 17h às 23h.

● Noite da Seresta: Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa (faixa de estacionamento), das 16h às 23h.

16/08

● Evento Comunitário: Avenida Marinha, entre Rua da Península e Rua do Porto, das 15h às 0h.

● Festa Agostina: Rua das Orquídeas, entre Rua Ouro Verde e Rua Ouro Negro, das 16h às 22h.

● Festa Agostina – EMEI O Bom Pastor: Rua Dom Carlos, entre Rua Hamlet e Rua Madame Butterfly, das 10h às 19h.

● Evento Religioso: Rua Bilac Pinto, entre Rua Mauro Rodrigues Oliveira e Rua Ponte de Miranda, das 15h às 23h.

● Evento Religioso: Avenida Oceania, nº 338, entre Rua Canindé e Rua Dona Rosemaria, das 17h às 0h (16 e 17/08).

17/08

● 1ª Festa Agostina Moreninha III: Rua Baobá, entre Rua Jutaí e Rua Mureré, das 8h às 23h.

● Poda de Árvore: Avenida Afonso Pena, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio, das 7h às 16h.

● Festa Agostina – Paróquia Cristo Bom Pastor: Rua José Soares, Rua Petrópolis e Rua Waldemar Marcelino Santos, das 7h às 23h30.

Além disso, a construção de ciclovia no canteiro central da Avenida Mato Grosso provocará interdições diárias entre os cruzamentos com a Avenida Ceará e a Avenida Nelly Martins, das 8h às 16h, no período de 18 de agosto a 11 de novembro, abrangendo 1,33 km de extensão.

