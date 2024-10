Curso especial do Detran-MS para condutores infratores consegue 100% de aprovação em Nova Andradina

Nesta última semana, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerrou mais um curso, chamado de “Novo Olhar”. O curso é voltado para condutores infratores que têm dificuldade de aprovação no exame teórico.

Desta vez, o curso aconteceu entre os dias 7 e 9 de outubro, em Nova Andradina, ministrado pelo servidor Edmilson Santana e teve a participação de 8 condutores infratores, todos foram aprovados.

O curso Novo Olhar surgiu com a sensibilidade de constatar que alguns condutores têm dificuldade de aprendizado no curso teórico de Reciclagem para condutores infratores, e consequentemente no exame. Todo condutor infrator, que tem a Carteira de Habilitação suspensa, precisa passar por esse curso de reciclagem e o exame teórico do curso. Caso reprove três vezes nesse exame, o condutor infrator é encaminhado ao programa Novo Olhar.

Além de ser realizado em Campo Grande, o curso já foi realizado em Dourados. Nova Andradina é a segunda cidade do interior, em que o curso acontece, com a intenção de levar um atendimento humanizado e individualizado para a população de todo estado.

A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo explica que o diferencial do curso Novo Olhar é considerar a pluralidade dos alunos. “Os condutores que participam desse curso têm o conhecimento sobre as regras de trânsito, mas apresentam dificuldades para compreender as perguntas e identificar as informações nas alternativas. Alguns apresentam dificuldades de interpretação e leitura, mas tudo isso é levado em conta pelo professor”, explica Andrea Moringo.

