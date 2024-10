MIS e Cineclube A Boca exibem a comédia brasileira ‘O Homem do Sputnik’ nesta quinta

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), e o cineclube A Boca apresentam, nesta quinta-feira (10), às 18h30, a exibição da comédia brasileira O Homem do Sputnik (1959).

A obra é dirigida por Carlos Manga e protagonizada por Oscarito, dois ícones da Atlântida Cinematográfica. A entrada é gratuita e haverá distribuição de pipoca e refrigerante aos participantes.

O filme é uma clássica chanchada carioca, gênero popular no cinema brasileiro, e narra a história de Anastácio, um homem que vê sua tranquilidade ser interrompida quando um objeto misterioso cai em seu galinheiro e mata suas galinhas.

Ao confundir o artefato com o satélite soviético Sputnik, Anastácio tenta vendê-lo, mas a situação atrai a atenção de espiões internacionais, gerando uma sequência de eventos cômicos.

A sessão contará com uma breve introdução feita por um mediador, que contextualizará a obra antes da exibição. Após o filme, o público poderá participar de um debate, trocando impressões e reflexões sobre a comédia.

As senhas para a exibição serão distribuídas de forma limitada, por isso é recomendável chegar com antecedência para garantir seu lugar. O evento é acessível para pessoas com deficiência auditiva e foi viabilizado por meio da LPG (Lei Paulo Gustavo), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Data: quinta-feira, 10 de outubro

Horário: 18h30

Filme: O Homem do Sputnik (1959), de Carlos Manga

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) – 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho, Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita

Com Agência de Notícias MS

