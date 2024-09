Curso de formação de instrutores de trânsito em Dourados está com inscrições abertas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o curso de formação de Instrutores de Trânsito para Dourados e região. É uma oportunidade para quem quer atuar como instrutor de trânsito em autoescolas.

Interessados podem se inscrever pelo portal Meu Detran, na aba Educação, até 14 de outubro, quando iniciam as aulas. O curso será presencial, na Agência Regional de Trânsito de Dourados, que fica na Rua Coronel Ponciano, 600, no Jardim do Jequitiba, de segunda a sexta-feira, das 17 horas às 21h25, aos sábados pré-programados, das 7h30 às 11h55, e das 13 horas às 17h25, e aos domingos e feriados, se houver necessidade. As aulas de Prática de Ensino Supervisionado (Estágio) poderão ocorrer, de domingo a segunda-feira, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Para participar é necessário ser maior de 21 anos, comprovar escolaridade de Ensino Médio completo, ser habilitado no mínimo há dois anos, pagar a guia de inscrição disponível no portal e ser aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos. Os documentos solicitados devem ser enviados para o e-mail [email protected].

Serão 203 horas/aula com disciplinas como Didática, Direção Defensiva e Legislação de Trânsito, entre outras.

O edital pode ser conferido aqui.

