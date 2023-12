Cronograma de vacinação em Corumbá para o final de ano

A cidade de Corumbá terá um cronograma especial de funcionamento nas salas de vacinação durante o Natal e final de ano.

Estarão disponíveis vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

Confira o cronograma:

Abertas de 26/12/2023 a 29/12/2023

Das 07h15 às 10h45 e 13h15h às 16h45

Walter Victório

Humberto Pereira

Bonifácio Tiaen

Simone Flores

Breno de Medeiros (13h15 às 20h)

Dia 30/12 (sábado)

Centro de Saúde da Ladeira

Das 08h às 13h

Abertas de 02/01/2024 a 05/01/2024

Das 07h15 às 10h45 e 13h15h às 16h45

Padre Ernesto

Ênio Cunha

Rosimeire Ajala

Angélica Anache

Gastão de Oliveira

Dia 06/01/24 (sábado)

Centro de Saúde da Ladeira

Das 08h às 13h

Foto: Renê Márcio/Prefeitura de Corumbá

