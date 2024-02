Costa Rica terá vacinação estendida nos próximos dias para intensificar imunização da população

A vacinação nos próximos dias em Costa Rica será intensificada com o prolongamento do horário de funcionamento nas Estratégias Saúde da Família (ESF’s) até as 18h. A inciativa ocorrerá nos dias 23, 26, 27 e 28 de fevereiro.

O horário estendido permite que as pessoas vão até o local após o horário comercial e escolar. Essa medida tem como objetivo facilitar o acesso à imunização. Os pais devem apresentar a Carteira de Vacinação das crianças.

No dia 23, a ESF Central será o local de vacinação de rotina e contra a Dengue para crianças de 10 e 11 anos. Já no dia 26, os atendimentos estarão concentrados na ESF São Francisco, para realizar as vacinas e prestação de orientações sobre a importância da imunização. No dia 27, a ESF Vale do Amanhecer e Rural recebe a população. Por fim, dia 28, a ESF Sonho Meu III estará aberta para atendimento.

Durante todo o período da ação, as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) mencionadas estarão abertas até às 18 horas para atender o maior número possível de pessoas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.