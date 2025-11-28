Corumbá recebe R$ 5 milhões do Ministério das Cidades para obras de contenção de encostas em área de alto risco

O Ministério das Cidades oficializou o repasse de R$ 5 milhões à Prefeitura de Corumbá para a execução de obras de contenção de encostas no bairro Beira-Rio, área considerada de alto risco geológico na região central do município, a 428 quilômetros de Campo Grande. O extrato do contrato foi publicado nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial da União.

O recurso faz parte do PAC Encostas 2025, dentro do programa federal de gestão de riscos e respostas a desastres, firmado com intermediação da CEF (Caixa Econômica Federal). A aprovação ocorreu em 17 de novembro e contempla intervenções entre as ruas Ladário e Mariano Cavassa, onde vivem 56 famílias, totalizando 301 moradores.

Do montante total, R$ 200 mil serão liberados ainda este ano, enquanto os R$ 4,8 milhões restantes estão previstos para os exercícios seguintes. Não há contrapartida financeira por parte do município.

Área historicamente vulnerável

A região contemplada no projeto possui classificação de risco R3, índice que indica alto grau de vulnerabilidade a erosões e instabilidade do solo. Há anos, o local apresenta episódios recorrentes de movimentação de terra, com ameaça direta às moradias instaladas na encosta e à segurança dos moradores da zona ribeirinha.

A urgência das obras foi reforçada após o deslizamento registrado em abril deste ano, quando parte do talude cedeu e atingiu o bairro Beira-Rio, aumentando a pressão por investimentos estruturais.

Intervenções previstas

Segundo a prefeitura, o projeto inclui uma série de ações de engenharia e requalificação urbana. Entre elas estão:

– Drenagem superficial e profunda para reduzir infiltrações e aliviar a pressão sobre o solo;

– Construção de muros de arrimo e gabiões, estruturas fundamentais para contenção e estabilização;

– Estabilização de taludes com técnicas modernas, como grampeamento de solo, uso de geotêxteis e revegetação;

– Recuperação de calçadas, escadarias e muros de divisa, garantindo melhor mobilidade e segurança;

– Monitoramento técnico e ambiental contínuo, com instalação de instrumentos que permitam acompanhar eventuais movimentações do terreno.

As intervenções buscam eliminar riscos às famílias e garantir estabilidade geotécnica à área, prevenindo novos deslizamentos e preservando a integridade da região. A prefeitura ainda não informou a data prevista para início das obras, mas destacou que o repasse federal permite a contratação dos projetos executivos e o avanço das primeiras etapas já nos próximos meses.

