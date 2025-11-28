Atenção, motoristas! Confira as mudanças no trânsito de Campo Grande neste fim de semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) anunciou o cronograma de interdições programadas para este sábado (29), e também a programação especial de Natal, que segue até 30 de dezembro de 2025, em Campo Grande.

As mudanças no trânsito ocorrerão por causa de eventos sociais, esportivos, religiosos e das atividades de fim de ano, incluindo o tradicional “Busão da Alegria – Ação de Natal 2025”.

Segundo a Agetran, as interdições vão atingir vias de grande circulação em diferentes regiões da cidade. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, busquem rotas alternativas e planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

Interdições neste sábado (29)

08h às 16h — Evento religioso

Local: Av. Manoel da Costa Lima, nº 2369

Interdição: 50 metros da faixa de estacionamento entre a Av. Thyrson de Almeida e a Rua Ranulfo Corrêa

09h às 16h — Evento social

Local: Rua Jeribá, entre Rua Alfazema e Rua Aratu (meia pista)

09h às 20h — Evento esportivo

Local: Rua Brilhante, entre Av. Ernesto Geisel e Rua General Rabelo

13h às 22h — Evento social

Local: Av. Afonso Pena, do Posto Nações Indígenas até a Rua Abdul Kadri

16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 — “Busão da Alegria”

Local: Rua Marechal Rondon, 1350

17h às 21h — Evento social

Local: Rua Santa Clara, entre Rua Franklin Cassiano e Rua Otávio Cavalcante Cunha

Programação do “Busão da Alegria”

01/12/2025 a 23/12/2025

Horário: 16h30 às 22h

Local: Rua Marechal Rondon, 1350

26/12/2025 a 29/12/2025

Horário: 16h30 às 22h

Local: Rua Marechal Rondon, 1350

A Agetran reforça que todas as ações visam garantir segurança viária e organização do trânsito durante o período de festas e grande movimentação na capital.