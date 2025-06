Congresso Internacional de Direitos Humanos realiza sua 22ª edição na UFMS

Entre os dias 19 e 22 de agosto, será realizado o 22º Congresso Internacional de Direitos Humanos, maior evento da área do Estado, com o tema Direitos Humanos, Desenvolvimento sustentável, transições energéticas e ação climática.

A iniciativa é organizada pela UFMS, em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco e o Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul José do Nascimento, com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul. A programação completa e as inscrições podem ser feitas aqui até 22 de agosto.

O professor da Faculdade de Direito e coordenador do evento, José Paulo Gutierrez, explica a relação do meio ambiente com os direitos humanos. “O respeito aos direitos humanos passa pela conscientização de respeito à natureza e aos recursos naturais que são finitos. A importância dos direitos humanos na preservação do meio ambiente impacta diretamente no bem-estar das pessoas, dos animais e no futuro da humanidade”.

O evento irá reunir estudantes, pesquisadores e convidados nacionais e internacionais, na Cidade Universitária e de forma remota. Sobre a programação, os participantes podem esperar por conversas de diferentes áreas e temas. “Será um programação direcionada para estudantes, professores e pesquisadores de Instituições de ensino superior e comunidade civil com mesas-redondas, oficinas e rodas de conversas com temas ligadas a questões indígenas, raciais, de gênero, da mulher, referentes à comunidade LGBTQIAP+, sobre trabalho decente e questões referentes ao meio ambiente”, conta Gutierrez.

Os estudantes de graduação e pós-graduação que desejarem apresentar seus trabalhos no evento têm até 27 de julho para submissão de resumos simples e expandidos nas mais de dez áreas temáticas do evento. Já a apresentação pode ser virtual ou presencial. “Para os estudantes da graduação, que poderão inscrever resumo simples, podem optar por fazer além do envio do vídeo também a apresentação presencial no evento; para os alunos da pós-graduação, que poderão inscrever resumo expandido, as apresentações serão on-line nos grupos de trabalhos que eles inscreverem seus artigos”, pontua o organizador.

Com informações da UFMS.