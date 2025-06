Banho de São João volta a movimentar Corumbá com fé, tradição e grandes atrações

Festa centenária, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, começa nesta sexta-feira (20)

O Banho de São João, uma das maiores expressões culturais e religiosas de Corumbá, começa nesta sexta-feira (20) e segue até a madrugada de terça, reunindo moradores e turistas no Porto Geral e na Ladeira Cunha e Cruz.

Com o espaço já tomado por bandeirolas, a programação abre às 18h com praça de alimentação, feira de artesanato e o tradicional Concurso de Andores. A noite tem shows locais e apresentação da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio às 22h30.

No sábado (21), o público acompanha o Concurso de Quadrilhas Infantis às 19h e o show nacional da dupla Bruninho e Davi, que sobe ao palco à 1h da madrugada de domingo. O domingo (22) tem Concurso de Quadrilhas Juninas às 19h e, depois, show de Loubet às 22h30.

A segunda-feira (23) reserva o momento mais aguardado da festa. A Capela de São João Batista abre às 8h para visitação dos fiéis, mas é durante a madrugada que a tradição ganha força. Festeiros descem com os andores carregando a imagem de São João pela ladeira até a prainha do Porto, onde ocorre o ritual do banho do santo no rio Paraguai, gesto que simboliza fé, proteção e renovação para a comunidade pantaneira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram