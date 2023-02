Condutora perde controle de carro e derruba poste de energia no Nova Campo Grande

Uma mulher de 37 anos e uma criança de sete anos foram socorridas, depois que o carro em que as duas estavam colidiu de frente com um poste de energia, na Rua Estatícia, do Bairro Nova Campo Grande, região oeste de Campo Grande. O acidente de trânsito aconteceu na tarde desta segunda-feira (20).

Conforme a equipe do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), a mulher conduzia um veículo Fiat Uno sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), quando perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o poste.

Com a força do impacto, a rede de energia ficou caída pela rua, mas não houve comprometimento no fornecimento de energia da região. A parte frontal do carro ficou completamente destruída e parte do para-brisa foi lançada para o canteiro da via.

A condutora e a criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. Equipes da concessionária de energia elétrica estão no local para fazer os devidos reparos.