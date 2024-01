Concurso público para prefeitura de Sonora encerra inscrições hoje

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Sonora encerram hoje(25). Os salários variam de R$ 1.415,21 a R$ 12.396,05, dependendo do cargo.

Entre os cargos estão: Auxiliar de Serviços Gerais; Monitor Social e Desportivo; Cirurgião Dentista; Procurador Jurídico entre outros.

Para saber mais informações sobre as vagas acesse o edital. Para se inscrever acesse o site e realize a inscrição até hoje, prazo máximo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.