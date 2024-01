Prefeitura de Corumbá convoca produtores interessados no Programa de Aquisição de Alimentos

Em Corumbá, os pequenos e médios produtores estão sendo convocados pela secretaria executiva de agricultura familiar do município para participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2024, do Governo Federal.

O PAA compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública de ensino.

O programa proporciona o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar e valorização da biodiversidade ,bem como a produção orgânica e agroecológica de alimentos; hábitos alimentares saudáveis e estimulo do cooperativismo e o associativismo.

Os interessados devem ir até a sede da Secretaria Executiva, localizada na ria Silva Jardim, número 398, bairro Universitário.

Deverão ser levados o RG, CPF e DAP/CAF (Declaração de Aptidão ao Pronaf/ Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), das 7h30 às 13 h, de segunda à sexta, até o dia 9 de fevereiro.

O Governo Federal destinou R$ 461.500,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais) para a agricultura familiar de Corumbá esse ano. O orçamento do PAA é composto por recursos do Ministério da Cidadania.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.