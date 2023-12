Cinco brasileiros estão nas quartas de final do Mundial Júnior de Surfe no Rio de Janeiro

O Mundial Júnior de Surfe, realizado na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, teve a definição das quartas de final hoje, com uma participação expressiva dos surfistas brasileiros. Dos nove atletas nacionais que entraram no mar, cinco garantiram seus lugares nas quartas de final, distribuídos em três das quatro categorias em disputa.

Na categoria Sub-18 Masculino, o talentoso surfista brasileiro Ryan Kainalo se destacou, assegurando sua vaga nas quartas de final. A jovem promessa mostrou habilidades impressionantes durante a competição, deixando claro seu potencial no cenário internacional do surfe júnior.

No Sub-16 Feminino, Alexia Monteiro brilhou nas ondas da Praia da Macumba, garantindo sua presença nas quartas de final. A surfista brasileira demonstrou técnica e determinação, consolidando-se como uma competidora a ser observada no cenário do surfe juvenil.

A categoria Sub-16 Masculino foi dominada pelos talentosos surfistas brasileiros Guilherme Lemos, Anuar Chiah e Ryan Coelho, todos avançando para as quartas de final. Com performances arrojadas e manobras impressionantes, esses jovens atletas representam o futuro promissor do surfe brasileiro.

