Combate à dengue no Estado se destaca por excelentes resultados

Ministra da Saúde comentou medidas aplicadas e as cita como exemplo

A batalha contra a dengue no Brasil está mostrando resultados positivos, com uma queda significativa nos casos da doença em 2025. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o país registrou uma redução de 60% nos casos em comparação com o mesmo período de 2024, e Mato Grosso do Sul também acompanha essa tendência, com uma diminuição de 9% no número de notificações. Em entrevista exclusiva ao O Estado, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, detalha os esforços conjuntos entre governo e população para combater a epidemia e os avanços que estão moldando um cenário mais controlado, sem perder o foco nas áreas mais afetadas.

De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, as seis primeiras semanas de 2025 mostraram uma diminuição de 60% nos casos de dengue em todo o Brasil em comparação com o mesmo período de 2024. O estado de Mato Grosso do Sul acompanha essa tendência, registrando uma queda de 9% no número de casos, com 2.138 notificações neste ano, contra 2.354 no ano passado.

Ao O Estado, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância da colaboração entre os níveis de governo e da conscientização da população no combate à dengue. A ministra apontou os avanços no Brasil, enfatizando a redução significativa no número de casos da doença, incluindo o cenário positivo em Mato Grosso do Sul. “A união entre o Governo Federal, Estados e Municípios, juntamente com o engajamento da população, tem sido fundamental para a redução do número de casos de dengue”, afirmou Nísia.

Para a Ministra Nísia, esses dados refletem diretamente a eficácia do programa lançado em setembro de 2024 pelo Governo Federal. “O enfrentamento à dengue no Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, tem sido um exemplo da importância do trabalho conjunto. A redução de casos é uma vitória para todos, mas seguimos atentos e mobilizados para evitar a propagação da doença”, destacou.

A ministra também ressaltou a relevância da participação da população no processo de combate ao Aedes aegypti. “É fundamental que cada cidadão entenda o papel que tem na prevenção, principalmente no que se refere à eliminação de focos do mosquito dentro das residências”, afirmou.

Mobilização contra a dengue

O Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses, lançado pelo Ministério da Saúde, tem gerado um impacto positivo nas ações de controle da dengue em todo o território nacional. Além do aumento do monitoramento, o Ministério distribuiu insumos e equipamentos para os estados e municípios, como larvicidas e testes rápidos de diagnóstico. “Nosso objetivo é salvar vidas e proteger a saúde dos cidadãos, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade, como Mato Grosso do Sul”, acrescentou Nísia Trindade.

Cláudio Maierovitch, pesquisador da Fiocruz, também enfatizou a importância de sensibilizar a população para a prevenção e de garantir a capacidade da rede de saúde para o diagnóstico e manejo adequado dos casos. “A redução de casos está diretamente relacionada à eficácia das ações preventivas e ao preparo das unidades de saúde”, afirmou.

Preocupação com o sorotipo 3

Embora os números nacionais sejam positivos, o cenário em São Paulo tem gerado preocupação devido ao aumento no número de casos, especialmente em municípios como São José do Rio Preto.

A circulação do sorotipo 3, que não aparecia no Brasil há mais de 15 anos, tem contribuído para essa elevação. “Estamos em estreito diálogo com as autoridades locais e fornecendo apoio técnico onde o problema é mais grave”, afirmou a ministra.

Apesar disso, os dados do estado de Mato Grosso do Sul indicam uma situação mais controlada, com a redução no número de casos evidenciando o sucesso das ações integradas. “Temos avançado, mas não podemos baixar a guarda”, concluiu Nísia Trindade, destacando a necessidade de uma mobilização constante de todos os setores da sociedade.

Ações de prevenção e o papel da população

O Ministério da Saúde tem reforçado campanhas de conscientização, como a iniciativa “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir contra o Aedes aegypti é agora”, que visa incentivar a população a reservar tempo para realizar ações simples, mas eficazes, como a limpeza de recipientes que podem acumular água e servir de foco para o mosquito.

Com a distribuição de mais de 6,5 milhões de testes rápidos e a instalação de centros de operações de emergência, o governo federal segue intensificando os esforços para enfrentar a dengue. “O Brasil está avançando na luta contra a dengue, mas é fundamental que todos se envolvam e sigam unidos nesse enfrentamento”, concluiu a ministra.

A mobilização nacional, a conscientização pública e a união entre as esferas de governo são agora o maior trunfo no combate a essa doença, que segue sendo um desafio para a saúde pública no Brasil, mas com um cenário mais otimista em estados como Mato Grosso do Sul.

Boletim epidemiológico

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado em 23 de janeiro, foram confirmados 204 casos de dengue neste ano, com 780 casos prováveis registrados. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande anunciou, em 10 de fevereiro, a confirmação do primeiro caso de dengue tipo 3 após quase 20 anos sem registros dessa variante.

A confirmação gerou um alerta por parte da Sesau sobre a importância dos cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. A última ocorrência do sorotipo 3 em Campo Grande foi em 2007.

O Ministério da Saúde enviou ao Estado 41.775 unidades do teste NS1, sendo que 36.000 unidades já foram distribuídas aos municípios, e as 5.775 restantes estão em estoque para situações de emergência.

A distribuição dos testes seguiu critérios epidemiológicos, levando em conta a quantidade de casos notificados, o envio de amostras ao Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), o LIRAa/LIA (Levantamento de Índices do Aedes aegypti) e a população de cada município.

