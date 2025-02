Podcast: ETC.HUB completa um ano no mercado, oferecendo não apenas informações, mas também entretenimento de qualidade

Projeto multifacetado oferece informações e entretenimento de forma humanizada, por meio de podcasts, cursos e revista online

O Dia Mundial do Rádio, comemorado na última quarta-feira, 12 de fevereiro, ressaltou a importância do rádio na comunicação global. A tecnologia tem reinventado meios tradicionais, como o podcast, que possibilita diálogos entre diversas fontes e edições dinâmicas. Disponível 24 horas por dia, o podcast oferece aos ouvintes a liberdade de consumir conteúdo a qualquer momento. Nesse contexto, o projeto ETC HUB, criado pelos empresários Clóvis Matto Grosso e Paulo Paniago, completa um ano no mercado, oferecendo não apenas informações, mas também entretenimento de qualidade.

O ETC HUB é um centro inovador de criação de conteúdo, estruturado em 23 segmentos, que combina podcasts, a revista Etc News e cursos online, ainda em desenvolvimento, com 8 editorias já em operação. Com uma abordagem única, o projeto vai além do entretenimento, buscando educar, inspirar e gerar transformações positivas na sociedade. Sua programação diversificada não apenas informa, mas também promove reflexões e estimula mudanças significativas no cotidiano de seus públicos.

Um dos projetos já ativos e queridinho é o podcast “Etc. Comigo”, que acumula 147 episódios, apresentando especialistas de diversas áreas sob a liderança do apresentador Clóvis Matto Grosso. As temáticas em funcionamento abordam assuntos como educação, saúde, mercado imobiliário, pets, automotores, música, games e segurança pública e entre outros.

Nos últimos 30 dias, o podcast alcançou 72 mil visualizações no Instagram, gerando 1,7 mil interações, das quais 44,8% vieram de novos seguidores. No YouTube, o podcast conquistou 1,1 mil novos seguidores orgânicos e obteve 7,4 mil impressões, com 73% da audiência proveniente de Campo Grande. Esses números refletem o crescente impacto e a crescente relevância do projeto no cenário digital.

A primeira voz

O podcast nasceu de uma conversa entre Clóvis e Paulo, que já eram grandes amigos, quando, após um período sem perspectivas de trabalho, Clóvis foi incentivado por Paulo, com 26 anos de experiência em comunicação, a embarcar na criação de um projeto de podcast. Paulo acreditava que Clóvis seria o rosto e a voz perfeitos para o projeto, e, movido pela ideia do amigo, ele decidiu dar início a essa nova jornada.

“Trabalhei por muitos anos em uma área comercial, depois, mudei para outro segmento, mas tive um grande problemas. Foi difícil, pois tinha uma família para cuidar. Foi nesse momento de dificuldade que encontrei o Paulo, e ele me propôs: ‘Vamos fazer um podcast e contar essa história’ Conversei com minha esposa, que me incentivou e o Paulo insistiu: ‘Vamos fazer, vamos fazer’”, explicou Clóvis para a reportagem.

Clóvis relata que sempre foi apaixonado por se comunicar e, ao longo de sua vida, sempre se viu envolvido em conversas, trocando histórias e se relacionando com as pessoas, o que sempre o cativou. Ele se considera uma pessoa generalista, que adora conversar sobre diversos temas, aprender e ouvir o que os outros têm a dizer, acreditando que esse processo é fundamental para o aprendizado.

Estrutura e qualidade

O formato do podcast de Clóvis e Paulo é livre de roteiros, o que, segundo Paulo, que está na produção do projeto, é essencial para um bom papo. Ele afirma que para a conversa fluir, é preciso haver curiosidade genuína. Para ele, a chave para um bom podcast é que a história seja envolvente e o papo, agradável.

“Se a gente se prepara demais, acabamos nos limitando às informações que precisamos coletar e às perguntas a serem feitas, impedindo o papo de seguir naturalmente. Muitas vezes, a conversa começa com um tema, e acaba se desenrolando para outro. E se o diálogo está bom, sem pressa, eles seguem explorando, sem pressões ou limitações”, destaca Paulo.

Clóvis e Paulo optaram por convidar especialistas que compreendem temas atuais e relevantes, cujas informações contribuem com conteúdo significativo para a sociedade. Apesar de estarem em uma cidade de 900 mil habitantes, onde nem todos os temas desejados podem ser abordados, eles se empenham em equilibrar bons conteúdos com tópicos mais contemporâneos, buscando sempre entregar um podcast de qualidade e atualidade.

“Estamos formando um time com especialistas para garantir consistência e recorrência no nosso conteúdo que é algo muito humanizado. E, principalmente, respeitando as pessoas e suas diferentes visões. Isso é algo fundamental para a gente”, destacam.

A Bola Wilson

O cenário do podcast, com seu ambiente todo azul, repleto de microfones e um clima de descontração, já recebeu diversas personalidades de destaque, como Kenneth Corrêa, Pappi (PSDB), Patrick Weiller, o urologista André Domingos, o produtor musical Guilherme Cruz e o vereador Youssif Domingos (MDB), entre muitos outros. No entanto, entre todas essas figuras ilustres, o maior destaque vai para a bola Wilson, que participa juntamente com a equipe.

A cultura do projeto é que todas as pessoas que passam pelo estúdio assinam a bola, que já está em sua segunda remessa. A presença de Wilson se tornou tão marcante que a pergunta “Cadê o Wilson?” tem se tornado cada vez mais comum entre os visitantes, que demonstram maior curiosidade pela bola do que pelos próprios anfitriões.

Inspirada no filme “O Náufrago”, onde Wilson simboliza uma profunda relação de autoconhecimento e introspecção, a bola tem um significado pessoal muito forte para o apresentador Clóvis. Além de se tornar um símbolo de interação, o projeto tem um propósito filantrópico, com planos de leilões beneficentes que visam gerar visibilidade e apoiar causas sociais.

“O verdadeiro valor de um projeto está em seu impacto positivo na sociedade, não apenas no sucesso financeiro. Acredito que, para crescer, é preciso ter consistência, base sólida e, principalmente, um legado de ajuda e transformação para a comunidade”.

O que vem pela frente?

Clóvis e Paulo têm grandes planos, focando na comemoração dos 50 anos da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto incluirá a coleta de conteúdos, entrevistas e bate-papos com nomes como Lúdios Machado, Jorge Martins, Levy Dias, além de políticos como o governador Eduardo Riedel, a prefeita Adriane Lopes e outros nomes importantes.

Além disso, a parceria com a Funditur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) resultou em dois episódios já disponíveis, com mais quatro a serem lançados. Outro projeto importante é o “Vozes da Cidade”, um podcast governamental que visa humanizar e fortalecer a comunicação sobre as políticas públicas. O objetivo é aumentar em até 40% a compreensão e melhorar em 35% a percepção sobre a gestão.

Em desenvolvimento, a editoria “Crepúsculo da Mente” trará debates sobre a mente humana, com a participação de filósofos, antropólogos e psicólogos. O projeto ETC HUB continua em expansão e em breve contará com todas as 23 editorias funcionando.

Serviço

Para acessar todas as informações do podcast “Etc Comigo”, basta conferir no Spotify, YouTube (www.youtube.com/@EtcComigo/streams) e outras plataformas. Além disso, para saber mais sobre o projeto ETC HUB e conferir seus serviços e produtos, visite o site oficial em https://etchub.com.br/ e as redes sociais no Instagram @etccomigopodcast, @clovismattogrosso e @p_paniago.

Amanda Ferreira