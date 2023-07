Com três projetos em fase de execução, prefeitura espera finalizar o Reviva ainda em 2023

Serviços incluem a Vila dos Idosos, Cadastro de Drenagem e o projeto de Tecnologia da Informação

As obras do Reviva começaram em 2018 e algumas contrapartidas previstas no projeto ainda não foram totalmente executadas, tais como a Vila dos Idosos, Cadastro de Drenagem e o projeto de Tecnologia da Informação – Cidade Inteligente. Contudo, a previsão da Prefeitura Municipal de Campo Grande é a de finalizar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo programa Reviva Campo Grande até o final de 2023, quando se encerra o contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Caso os projetos extrapolem o prazo contratual, serão executados e pagos com rendimentos da conta do programa.

Conforme noticiado na edição de ontem (3), pelo jornal O Estado, o programa Reviva Campo Grande começou com a revitalização do centro e, especificamente, da rua 14 de Julho, considerada a principal rua da região central. As obras nas vias começaram em junho de 2018. A empresa Engepar Engenharia venceu a licitação para executar a revitalização pelo custo de R$ 49,2 milhões, mas o contrato milionário precisou de um termo aditivo e passou a custar mais de R$ 60,4 milhões.

Segundo a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, ainda não foram concluídas a Vila dos Idosos (em execução), Cadastro de Drenagem e o projeto de Tecnologia da Informação – Cidade Inteligente, ambos em processo de licitação em andamento.

Quem passa pela esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Noroeste, em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande, já consegue perceber que as obras estão em andamento, para a concretização do projeto da Vila dos Idosos.Dos quarenta apartamentos previstos, já é possível identificar os espaços destinados ao quarto, banheiro adaptado e sala integrada à cozinha. Trabalhos de concretagem, instalação elétrica e hidráulica estão sendo executados.

A Vila dos Idosos é um projeto financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), por meio do programa Reviva Campo Grande e tem foco em locação social na área central da Capital. Localizado em frente ao Horto Florestal, tem o objetivo de adensar população residente na região urbana do Centro. Os apartamentos terão 33,70 m², além disso, o espaço terá áreas de sociabilização como sala multiuso, capela e convivência.

Para auxiliar nos custos de administração e manutenção do prédio, haverá uma parceria com a utilização dos 10 salões comerciais dispostos no térreo, com área individual de 39,40 m².

A habilitação dos interessados vai acontecer após a execução de 50% da obra. Aliando tecnologia e conectividade, em junho, a prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial do município, a licitação para a contratação de empresa especializada para implantação de fibra óptica e tecnologia da informação na região central e na rua Rui Barbosa, ambas já requalificadas pelo Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – Viva Campo Grande 2. As propostas serão recebidas até às 14h (horário local de Campo Grande/MS), do dia 24 de julho de 2023, ocasião em que serão abertas, na presença dos interessados que desejarem assistir à sessão de abertura.

O projeto de Tecnologia da Informação prevê a instalação de mais de 27 km de fibra óptica no quadrilátero central (mais de 100 quadras) e rua Rui Barbosa, além de 75 câmeras de videomonitoramento na área central e 43 na Rui Barbosa. Também, serão instaladas 10 câmeras nas estações de embarque e desembarque (duas em cada estação). Essa tecnologia vai permitir que os semáforos sejam conectados por fibra óptica, garantindo mais agilidade no trânsito e o acesso gratuito via wi-fi para toda a população. Já as câmeras de videomonitoramento vão ajudar na segurança, em toda a região.

Outro projeto que deve ser entregue finalizado até o fim da gestão de Adriane Lopes é a implantação do cadastro municipal de drenagem.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Grande selecionou cinco empresas interessadas em mapear o sistema de drenagem da Capital. Elas fazem parte da lista curta, que foi feita a partir de um grupo com 13 inscrições nacionais e internacionais.

A consultoria em engenharia vai elaborar o Cadastro de Drenagem da Capital, prevendo a realização de simulação matemática de controle de inundação, levantamento topográfico e cadastral, elaboração de banco de dados e a implementação dos sistemas de monitoramento de suporte à decisão para rede de drenagem de águas pluviais urbanas de Campo Grande.

O Cadastro de Drenagem é o principal instrumento que permite registrar, de forma clara e objetiva, os eventos meteorológicos, compostos em: verificar a condição da infraestrutura existente; permitir a construção de banco de dados georeferenciado; realizar simulações e construir modelos de vazão e previsão de chuva; elaborar mapas de risco de alagamentos e inundações e elaborar normativas técnicas de drenagem e pavimentação, e sistematizar análise e aprovações de projetos de infraestrutura.

[Michelly Perez– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.