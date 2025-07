Com foco no futuro, prefeitura inicia comemorações pelos 126 anos de Campo Grande com pacote de 100 entregas

Campo Grande se prepara para celebrar seus 126 anos de história com um olhar firme no futuro. A partir da próxima segunda-feira (4 ), a prefeitura da Capital inicia uma série de entregas e lançamentos que marcam o novo ciclo de desenvolvimento da cidade.

A abertura da programação será realizada às 8h no Parktec CG, com uma edição especial do Café Estratégico, conduzida pela prefeita Adriane Lopes e com a presença confirmada do governador Eduardo Riedel.

Neste ano, a celebração do aniversário da cidade vai muito além da data simbólica. A programação inclui a entrega de obras de pavimentação, infraestrutura urbana, unidades de ensino, revitalização de praças e o lançamento de novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Ao todo, serão 100 ações distribuídas pelas sete regiões da capital e nos dois distritos urbanos.

“Estamos trabalhando com os pés no chão e os olhos no futuro. Campo Grande está sendo redesenhada com planejamento e compromisso. Nosso maior desafio é melhorar a qualidade de vida da população com entregas que fazem a diferença”, afirmou a prefeita Adriane Lopes, em entrevista na manhã desta quinta-feira (31). Segundo ela, o evento de segunda-feira marcará oficialmente o início das comemorações e será uma oportunidade de apresentar os avanços da cidade à população e à imprensa.

Durante o Café Estratégico, será realizada a palestra “O desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e as oportunidades para Campo Grande”, apresentada pelo governador Riedel. Estarão presentes secretários municipais, vereadores, representantes da bancada federal e estadual, além de lideranças comunitárias e empresariais.

A proposta da gestão municipal é que cada obra entregue represente mais do que infraestrutura: “Cada ação reflete respeito à identidade campo-grandense e o desejo de uma cidade mais inclusiva, moderna e conectada com seu tempo”, destacou a prefeita.

As comemorações seguem ao longo de agosto, com uma agenda intensa de eventos e entregas que prometem reforçar o papel de Campo Grande como protagonista no desenvolvimento regional.

