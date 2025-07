Bebê de 1 ano é mordida por morcego na Capital; Sesau alerta sobre raiva

Uma bebê, de 1 ano, foi mordida por um morcego dentro de casa, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Segundo informações, o animal saiu do terreno baldio ao lado da residência, na Rua Panambi, que está há anos abandonado e com matagal.

Conforme apurado pela reportagem, o fato ocorreu durante um incêndio no terreno vizinho. Logo após a picada, a criança foi levada imediatamente para uma unidade do pronto socorro da Capital, onde tomou as vacinas indicadas. A criança passa bem e sem sintomas.

Atenção: morcegos com raiva causam alerta em Campo Grande.

Recentemente a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou que 454 morcegos foram recolhidos este ano, com suspeita de raiva em Campo Grande. Desses, 9 testaram positivo para a doença. Em 2024, foram 582 animais, com 6 confirmações.

A vacinação de cães e gatos segue como principal medida preventiva contra a raiva. A Campanha Anual de Vacinação Antirrábica será iniciada em agosto, com equipes percorrendo bairros da Capital. Fora do período de campanha, o CCZ oferece vacinação gratuita o ano todo, sem necessidade de agendamento.

O CCZ pode ser acionado pelos telefones: (67) 3313-5000, (67) 2020-1789, (67) 2020-1794 (plantão) e pelo WhatsApp: (67) 99142-5701.