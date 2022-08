Com 27 vagas, inscrições do processo seletivo para Assistência Social começam hoje

A Prefeitura de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, por meio da EGOV (Escola de Governo), abriu hoje (22) inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a suprir as necessidades específicas dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que irão compor as equipes do CRAS, CREAS, Centro POP, Casa de Acolhimento, Casa do Migrante e Casa de Passagem. A contratação é temporária pelo período de 12 (doze) meses.

O processo seletivo disponibiliza um total de 27 vagas para as seguintes funções: Auxiliar de Serviços Operacionais I – Auxiliar de Serviços Básicos; Auxiliar de Serviços Operacionais II – Cozinheiro; Gestor de Relações Institucionais/Gestor de Ações Sociais – Assistente Social; Gestor de Relações Institucionais/Gestor de Ações Sociais – Psicólogo; Técnico de Atividades Institucionais I/Assistente de Ações Sociais – Cuidador Social; Técnico de Atividades Institucionais II/Técnico de Apoio Institucional – Auxiliar Administrativo; Técnico de Atividades Institucionais I/Assistente de Ações Sociais – Busca Ativa de Famílias (Cadastro Único/Programa Auxílio Brasil) e Técnico de Atividades Institucionais II/Técnico de Apoio Institucional – Orientador Social.

As inscrições deverão ser realizadas somente pela Internet, por meio do link no período das 08h de hoje (22) às 17 horas de quarta-feira (24).

Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão convocados segundo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. A íntegra do edital do processo seletivo (n° 06/01/2022) pode ser conferido na íntegra na edição de quarta-feira (17) do DIOCORUMBÁ.

