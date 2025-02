CDL alerta sobre riscos e prejuízos dos produtos falsificados

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande reforçou a importância da operação realizada pelo Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo) com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) nesta semana, que apreendeu mais de 30 mil pares de tênis falsificados em três lojas do Centro da Capital.

“A pirataria gera impactos significativos para o setor produtivo. Empresas que atuam dentro da legalidade, pagam todos os impostos. No entanto, quem vende os produtos falsificados burlam essas regulamentações, gerando prejuízos e riscos”, pontuou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

Prova dessa situação, são os ambulantes que tomam as calçadas e ruas do comércio na Capital, vendendo os mesmos produtos da loja, que paga todos os tipos de impostos possíveis, e oferece garantia do produto.

Esse cenário impacta negativamente na economia e até desestimula investimentos em setores criativos e tecnológicos, comprometendo o desenvolvimento.

A CDL Campo Grande continua na luta contra a pirataria e destaca a importância de conscientizar a população sobre os danos dessa prática para toda a sociedade.

Por Michelly Perez

