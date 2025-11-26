Capital é destaque em gestão no Prêmio Qualidade da Gestão MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seppe), participa nesta quarta-feira (26) da cerimônia do Prêmio Qualidade da Gestão MS, na categoria “Primeiros Passos para a Excelência”, reforçando o reconhecimento da Capital como uma das melhores cidades do país para se viver.

Com políticas públicas sólidas em educação, saúde, infraestrutura e gestão fiscal, Campo Grande vem acumulando importantes conquistas. Em 2021, foi a primeira capital brasileira certificada pelo Ministério da Economia com o Nível de Maturidade da Gestão (IMG-Tr). No ano seguinte, ampliou sua pontuação no Índice de Maturidade de Governança e Gestão (IMGG), reafirmando o compromisso com a melhoria contínua.

Para o superintendente da Seppe, Jonas Modena, a participação no prêmio representa um passo estratégico. “A Prefeitura decidiu participar pela primeira vez do Prêmio Qualidade da Gestão porque compreender e diagnosticar o modelo de gestão é essencial para evoluir. É conhecendo os pontos fortes e as oportunidades de melhoria que avançamos.”

Modena destaca ainda o empenho dos servidores durante o ciclo de avaliação. “Gerenciar quase 30 unidades, cada uma com suas particularidades, é desafiador. Mesmo assim, os servidores mostraram planejamento, serviços prestados e capacidade de aprendizado. A eles, o nosso agradecimento.”

Com a meta de se consolidar como hub logístico da Rota Bioceânica, Campo Grande aposta em um planejamento estratégico integrado e padronizado, voltado ao aprimoramento de processos e à ampliação das entregas de valor público. A adoção do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade, reforça esse caminho, oferecendo diretrizes sólidas de evolução.

O Prêmio Excelência em Gestão, considerado o “Oscar da Gestão”, completa 21 anos em 2025 e amplia seu escopo para cinco categorias, valorizando instituições que impulsionam competitividade, inovação e governança em Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento recebido hoje reafirma o avanço da gestão municipal e o compromisso de Campo Grande com governança, planejamento e transparência, pilares que fazem da Capital referência nacional em qualidade de vida e eficiência pública.

