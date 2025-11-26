Mostra Cinema e Direitos Humanos traz 21 filmes a Capital com foco em emergência climática

Exibições gratuitas no Teatro do Paço, de 1º a 5 de dezembro, reúnem produções indígenas, quilombolas e ribeirinhas

Campo Grande recebe, entre os dias 1º e 5 de dezembro, a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que neste ano discute “Direitos humanos e emergência climática: rumo a um futuro sustentável”. As sessões serão realizadas no Teatro do Paço, localizado na Av. Afonso Pena, 3297 – Centro, com entrada gratuita, reunindo 21 filmes que abordam memória, território, ancestralidade e justiça ambiental.

A edição de 2025 é organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, e conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A produção local é assinada por Tania Sozza e Sara Gonzaga, da Render Brasil.

A homenageada da Mostra é a cineasta Sueli Maxakali, liderança Tikmũ’ũn e referência no cinema indígena contemporâneo. O longa “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” (2025), dirigido por Sueli, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna, abre a programação no dia 1º, às 19h, após a solenidade de abertura.

A curadoria reúne produções de cineastas indígenas, quilombolas, ribeirinhos e realizadores de diversas regiões do país. Entre os destaques estão “Do colo da Terra”, filmado entre Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Amazonas, e “Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga”, que acompanha o percurso das águas do Cerrado e expõe conflitos ambientais que atingem povos tradicionais.

Durante a semana, as sessões são organizadas em quatro eixos temáticos, sendo Terra, Águas, Floresta e Infantil, com debates após as exibições. Todas as obras contam com janela de Libras e Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, assim como os debates.

A Mostra também promoveu, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, a oficina “Imagens do comum: cinema, educação e direitos humanos”, realizada no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A atividade reuniu participantes em nove horas/aula mediadas pelo diretor e roteirista Fabio Flecha.

