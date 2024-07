Candidatos têm até hoje para realizarem inscrição no MS Supera

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) decidiu prorrogar o período de inscrições da fase C do processo seletivo do programa MS Supera até às 23h59min desta quarta-feira (10). Instabilidades momentâneas do sistema, já solucionadas, motivaram a prorrogação.

Conforme informações da Superintendência de Programas Sociais Estruturantes, que coordena o MS Supera, a resolução publicada no DOE/MS (Diário Oficial do Estado) de hoje formaliza essa prorrogação, mas que os pretensos candidatos devem realizar o quanto antes a inscrição, evitando assim a sobrecarga do sistema nos últimos momentos.

Para concorrer ao benefício, de 1 salário mínimo por mês, o estudante deve acessar o site www.sead.ms.gov.br, tirar suas dúvidas e efetuar corretamente a inscrição.

Gerenciado pela Sead, o MS Supera também disponibilizou o resultado final da fase B no site da secretaria. Até o momento, 968 estudantes já são beneficiados pelo programa.

Fase C

Pelo e-mail [email protected] é possível sanar eventuais dúvidas. É importante que o pretenso candidato acesse o site https://www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera/, leia atentamente as instruções e faça sua inscrição.

Acompanhar as demais etapas desse processo também é fundamental para que o benefício seja aplicado ao candidato selecionado e com perfil para o programa.

Com Informações SEAD

