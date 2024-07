Quarta-feira abre a 16° rodada do brasileirão com clássico Rio x SP

Nesta quarta-feira seis times entram em campo pela 16° partida valida pelo campeonato brasileiro, as partidas terão inicio ás 17:30 c0m grêmio e cruzeiro. A rodada também conta com um clássico entre Rio de Janeiro e São Paulo. Vasco recebe o Corinthians que segue tentando deixar a zona de rebaixamento e no mesmo horário o Athletico paranaense busca a segunda vitória seguida e agora em cima do Bahia.

Na quinta-feira outros 10 times entram em campo em busca dos três pontos, confira quais são eles:

Palmeiras x atlético Go

Criciúma x Fluminense

Flamengo x Fortaleza

Atlético Mineiro x São Paulo

Vitória x Botafogo

