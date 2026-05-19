Candidato promete mais dinamismo no bairro Maria Aparecida Pedrossian

Retornando ao páreo após 20 anos, Kléber Gonçalves, mais conhecido como Binho, lança sua candidatura para presidência da Amape (Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian).

Residindo no bairro há 40 anos, Binho já ocupou o lugar que hoje pleiteia de 2003 a 2007, período que, de acordo com ele, foi marcado por profundas transformações na vida dos moradores e infraestrutura do bairro. Após se afastar por duas décadas das atividades da Associação, agora ele quer retornar e promete melhorias.

Sempre atendendo à população de maneira indireta, mesmo não estando em cargos da Amape, Binho afirma que pode contribuir com o crescimento da entidade para atender as demandas de quem mais precisa.

“Fiquei 20 anos longe da associação, mas não longe da população. Eu trabalho, mas frequento a vida em comunidade. Estou vindo com novas propostas, mantendo as coisas que dão certo, vou em busca de novidades para a população, como emendas parlamentares e a possível implantação de uma Pax para o bairro”, afirmou.

Além do bairro Maria Aparecida Pedrossian, o centro comunitário, que faz parte da Associação, atende mais nove bairros, com cursos e aulas de modalidades como balé e jiu-jitsu. Por lá, quem precisa também pode encontrar ajuda com o grupo de Narcóticos Anônimos, iniciativas que serão cada vez mais fomentadas em uma possível gestão de Binho.

De acordo com ele, entre suas propostas, está a retomada de projetos que criou quando ocupou a cadeira de presidente do bairro, como as festas comunitárias e atrações para os fins de semana.

“Hoje, com uma experiência maior, um conhecimento melhor coloco meu nome à disposição e penso que posso agregar novas coisas para o bem-estar da comunidade, porque já tivemos um trabalho bem feito e agora voltamos com uma nova proposta”, disse.

As eleições devem acontecer no último domingo do mês, dia 31.

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