Campo Grande terá 10 interdições no trânsito durante o fim de semana; veja locais e horários

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran, programou dez interdições no trânsito entre esta sexta-feira (24) e domingo (26). As alterações ocorrem em diferentes regiões da cidade para viabilizar eventos religiosos, ações sociais e atividades comunitárias.

De acordo com a agência, os bloqueios podem ser totais ou parciais e acontecem em horários variados ao longo do fim de semana. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas para evitar transtornos.

Na sexta-feira (24), a Rua Acrópole será interditada entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar, a partir das 13h, devido a uma ação social comunitária. O bloqueio se estende até o sábado (25).

No sábado, a mesma via volta a ter restrição no período da manhã, das 8h30 às 12h. Ainda no mesmo dia, a Rua Caiapós será interditada entre Engenheiro Roberto Mange e Avenida Bandeirantes, das 12h às 19h, para um evento religioso.

Outras interdições no sábado incluem a Rua Elidio Pinheiro, entre Evelina Figueiredo Selingardi e Durando Pereira da Silva, das 17h às 22h, e a Rua Projetada 48, das 17h30 às 23h30, ambas também por eventos religiosos. Já na Rua Ministro João Arinos, 365, o bloqueio atinge apenas a faixa de estacionamento entre as ruas Afonso Lino Barbosa e Jeribá, das 18h às 23h59, para realização de um evento festivo.

No domingo (26), a programação segue com interdições em diversos pontos. A Rua José Soares Dias será bloqueada entre Petrópolis e Waldemar Marcelino Santos, das 7h às 23h, para evento religioso com caráter festivo.

Também haverá bloqueio na Rua Guanabara, 676, entre Salvador e Goiânia, das 8h às 21h, onde serão realizadas ações sociais e um evento beneficente. Já a Rua Barueri terá interdição entre Meriti e Anacá, das 15h às 22h, durante atividade comunitária.

Por fim, a Avenida Marinha será interditada entre as ruas do Porto e Península, das 15h às 23h59, também para eventos programados na região.

A Agetran reforça que equipes estarão nos locais para orientar o trânsito e garantir a segurança de motoristas e pedestres durante os eventos.

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