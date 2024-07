Campo Grande não para de crescer e representa 43% de todas as novas empresas abertas em MS

Os números de novas empresas abertas na capital de Mato Grosso do Sul não param de crescer. Campo Grande mantém o ritmo acelerado e mês a mês mostra sua força na economia. No mês de junho, o município registrou 385 novas empresas abertas, o que representa 43% de todo o estado.

O resultado coloca Campo Grande no ranking de desenvolvimento entre as demais cidades do estado. Em segundo lugar vem Dourados com 97, Três lagoas com 47, Ponta Porã com 25 e Ribas do Rio Pardo com 22 novas firmas abertas. Os dados foram divulgados nesta semana pela Junta Comercial (Jucems).

Em todo o Mato Grosso do Sul, o setor de serviços segue sendo o mais pujante com 637 instituições abertas, seguido pelo comércio com 221 e com a indústria com 37 estabelecimentos. O setor de comércio e serviços, inclusive, é o mais importante na economia do Estado, com um peso de cerca de 55%. Na Capital, o peso é ainda maior, chegando a mais de 80% de toda a atividade econômica.

Na avaliação do secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr., o resultado apresentado reflete o crescimento econômico de Campo Grande. “Mesmo com todos os desafios enfrentados nos últimos meses em nível nacional, Campo Grande não para de crescer. Os números mostram um desenvolvimento contínuo e firme que reflete na empregabilidade e na melhoria de índices de diversos outros setores. Há meses nos mantemos entre as capitais com menor taxa de desocupação em todo o Brasil”, conclui.

O saldo de novas contratações atingiu em maio 1.304 novas vagas, um total de 67,94% de todas as contratações registradas em Mato Grosso do Sul. Se compararmos o resultado com o mês de maio de 2023, o crescimento em Campo Grande chega a 75,23% – quando 981 novos postos de trabalho foram abertos. O número também é maior que abril deste ano, quando 1.269 novas vagas foram efetivadas. Somados os primeiros cinco meses de 2024, o saldo chega a 5.794 vagas. As informações foram publicadas no último Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

