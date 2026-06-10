Campanha ‘Entre no Jogo’ garante primeira parcela gratuita em cursos técnicos

As turmas participantes têm início entre os meses de junho e agosto de 2026. Os interessados podem consultar os cursos disponíveis



As turmas participantes têm início entre os meses de junho e agosto de 2026. Os interessados podem consultar os cursos disponíveis.



O Senac MS lançou a campanha “Entre no Jogo”, que oferece a primeira parcela gratuita para novas matrículas em cursos técnicos presenciais selecionados. A ação é válida entre os dias 8 e 26 de junho de 2026 e contempla formações em áreas estratégicas da economia, como saúde, tecnologia da informação e gestão.

A campanha foi criada para incentivar a formação profissional em setores que apresentam alta demanda por mão de obra qualificada. Com foco na preparação prática para o mercado de trabalho, os cursos técnicos do Senac combinam atividades em laboratórios, metodologias alinhadas às necessidades das empresas e professores com experiência profissional em suas áreas de atuação.

Entre as opções oferecidas está o curso Técnico em Enfermagem, disponível em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. A formação prepara profissionais para atuar em hospitais, clínicas, unidades de saúde e instituições de atendimento, uma área que segue registrando demanda constante por trabalhadores qualificados.

Também na área da saúde, os interessados podem optar pelos cursos Técnico em Estética e Técnico em Análises Clínicas, ambos ofertados em Campo Grande. As formações atendem segmentos que vêm apresentando crescimento nos últimos anos e ampliando as oportunidades para profissionais especializados.

No setor de gestão, a campanha contempla o curso Técnico em Recursos Humanos, disponível em Dourados. A formação é voltada para quem deseja atuar em recrutamento, seleção, treinamento e gestão de pessoas, áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento das organizações.

Já para quem busca uma carreira na tecnologia, uma das áreas mais aquecidas do mercado, o Senac oferece vagas para o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas em Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. A formação prepara profissionais para desenvolver softwares, aplicativos e soluções digitais, segmento que continua entre os que mais geram oportunidades de emprego e renda no país.

O benefício da campanha corresponde à isenção da primeira parcela do curso contratado e é válido exclusivamente para novas matrículas realizadas durante o período promocional, presencialmente nas unidades do Senac ou por meio da Central de Atendimento. A promoção não é cumulativa com outras campanhas, bolsas, convênios ou descontos vigentes e está sujeita à disponibilidade de vagas e à formação das turmas.

As turmas participantes têm início entre os meses de junho e agosto de 2026. Os interessados podem consultar os cursos disponíveis, as datas de início e as condições da campanha na página oficial do Senac MS por meio do link ms.senac.br/promocoes/entre-no-jogo

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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