Bodoquena recebe nova secretária de Turismo e desenvolvimento

A empresária de trade turístico do Município de Bodoquena, cidade localizada a 256 km da Capital, Fádua Fazzi aceitou o convite para estar a frente da secretaria de Turismo, Meio-Ambiente e Desenvolvimento econômico oferecido pelo prefeito Kazu Horii na última terça (10).

A nova secretária é graduada em ciências contábeis, atuou por 17 anos como diretora executiva na área comercial capacitando e treinando em desenvolvimento profissional em todos Estado do Brasil e atualmente é empreendedora em Bodoquena, com agência e atrativo turístico.

O Prefeito deu aos boas-vindas a Fádua e desejou que durante sua gestão, a Secretaria possa realizar muitos projetos que ajudem no crescimento das atividades turísticas, desenvolvimento econômico, sempre respeitando as questões ambientais.

Fádua agradeceu a confiança do Prefeito. Ela enfatiza que irá buscar uma aproximação com o trade, entender quais são as expectativas de crescimento e o que pode ser desenvolvido pela secretaria para colaborar com essas metas. “A intenção é realizar um trabalho conjunto, sentindo as necessidades dos empresários e entendendo o que é responsabilidade nossa, de como podemos fomentar as atividades e fazer com quem elas se desenvolvam de forma sustentável”, detalhou a nova secretária.

