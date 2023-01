Governador entrega novas viaturas a Guarda Municipal de Dourados

Cinco novas viaturas foram entregues pelo Governo do Estado para a Guarda Municipal de Dourados, cidade a 238 quilômetros de Campo Grande. Os veículos, que somam um investimento de R$ 1.3 milhões, foram adquiridos com recurso estaduais e serão utilizados tanto pela Guarda Municipal quanto pela Defesa Civil da cidade.

Para o vice-governador, Barbosinha, a entrega é um reconhecimento ao trabalho que a Guarda Municipal e a Defesa Civil realizam em Dourados.

Segundo o secretário de justiça e segurança pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, as parcerias com os municípios são importantes para ampliar e fortalecer o trabalho em todo o Estado.

Foram entregues 4 Trail Blazer e 1 L200 Triton, esses veículos foram adquiridos ainda em 2022, na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.